Гладков сообщил о 15 пострадавших в Белгородской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Белгородской области были ранены 15 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Белгородском округе в селе Веселая Лопань от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно. В селе Грузское в Борисовском округе 13 марта из-за детонации БПЛА пострадал мужчина, у него диагностировали баротравму. В тот же день в Грайворонском округе пострадал житель города Грайворон, после оказания помощи он продолжил амбулаторное лечение.

В селе Максимовка в Шебекинском округе из-за детонации FPV-дрона на территории предприятия был ранен мужчина, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по ГАЗели пострадали мужчина и женщина. Боец «Орлана» пострадал в городе Шебекино при исполнении служебных задач. Шесть человек ранены в городе от ударов дронов по предприятию и коммерческому объекту. В селе Ржевка при ударе FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина, машина сгорела.

Вячеслав Гладков также сообщил, что мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения живота и ноги из-за детонации дрона в селе Мощеное Грайворонского округа. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ, после оказания помощи мужчину направят в городскую больницу № 2 Белгорода.