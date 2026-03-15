МЧС планирует 62 плановых выжигания травы в 14 районах Ростовской области

На 15 марта запланированы 62 контролируемых выжигания сухой растительности в 14 муниципалитетах региона. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области за сутки 14 марта потушили 22 возгорания и оказали помощь в семи дорожно-транспортных происшествиях, привлекая 356 сотрудников и 89 единиц техники.

Согласно данным главного управления, спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров и столько же загораний сухой растительности. Также сотрудники ведомства выезжали на семь дорожно-транспортных происшествий.

Тат Гаспарян