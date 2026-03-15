Сняты ограничения в аэропорту Шереметьево

Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты, сообщила пресс-служба Росавиации. Меры временно вводили для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня утром столичный регион подвергся налету беспилотников ВСУ. Силы ПВО сбили 28 дронов. Из-за этого работа нескольких аэропортов Москвы, включая Внуково, Домодедово и подмосковный Жуковский, была приостановлена. Сейчас все воздушные гавани города работают в штатном режиме.