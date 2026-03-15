Самолет, летевший из Екатеринбурга в Бангкок, вернулся в Кольцово

Самолет «Аэрофлота», летевший из екатеринбургского Кольцово в Бангкок (Таиланд), вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, рейс SU-652 вернулся по техническим причинам.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с возвратом воздушного судна в аэропорт Екатеринбурга»,— сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Там добавили, что самолет приземлился в 9:10.

«Аэрофлот» заменил самолет, запланированный вылет — 16:00.

«Свердловской транспортной прокуратурой взято на контроль предоставление пассажирам полагающихся услуг в связи с задержкой выполнения авиарейса»,— добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

