На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ

Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к Москве сбили 28 дронов.

Из-за налета БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово, а также подмосковный Жуковский временно приостанавливали работу. Они возобновили ее в 11:32. Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с экстренными службами.

За минувшие сутки это уже вторая массированная атака на столицу: накануне над Московским регионом было уничтожено более 60 дронов.