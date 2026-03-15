Одна женщина погибла при пожаре в Свердловской области, еще одна пострадала

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали семь пожаров, в одном из них погибла женщина, сообщили в региональном МЧС. По данным свердловского министерства, в поселке Кедровое в садовом товариществе «Ромашка» произошел пожар в частном жилом доме и автомобиле. Площадь пожара составила 16 кв. м.

«В результате пожара погибла женщина. Еще одна женщина с ожогами госпитализирована в медучреждение. С огнем справились за 19 минут: 10 пожарных и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается пожарными дознавателями»,— сообщили в МЧС по Свердловской области.

Еще один пожар произошел в садовом товариществе «Запрудный» поселка Исток. Там горел садовый дом.