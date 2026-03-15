Сотрудники ГАИ в Ленобласти нашли более 3 кг наркотиков в каршеринговом авто

Полицейские обнаружили в каршеринговом автомобиле более трех килограммов наркотиков. Машину остановили на 56-м км трассы «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Экипаж ДПС остановил «Москвич 3», за рулем которого был 33-летний житель Всеволожского района. В ходе осмотра авто полицейские нашли рюкзак с шестью полимерными пакетами мефедрона массой почти 500 граммов. В салоне также было 2,5 кг неисследованных веществ. Их отправили на экспертизу. Все запрещенные вещества изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Водителя задержали.

