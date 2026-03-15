В Ставропольском крае потеплеет до 15 градусов

В Ставропольском крае в ближайшие дни жителей ждут осадки, порывистый ветер и колебания температуры, сообщает Гидрометцентр региона.

16 марта в Ставрополе ожидается облачная погода. Ночью значительных осадков не предвидится, днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер восточного направления достигнет 6-11 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12-14 метров в секунду. Ночная температура составит 0-2 градуса, дневная поднимется до 9 градусов.

В других районах края также будет облачно, местами пройдет дождь. Ветер усилится до 11-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет минус 1-4 градуса, днем воздух прогреется до 15 градусов.

17 марта принесет жителям Ставрополя облачную, но преимущественно сухую погоду. Ночью возможен небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура в краевом центре ночью составит 0-2 градуса, днем поднимется до 9-11 градусов.

В остальных городах региона также ожидается облачная погода с небольшими дождями. Ветер северного направления сохранится на уровне 6-11 метров в секунду. Ночная температура составит 0-5 градусов, дневная достигнет 8-13 градусов.

