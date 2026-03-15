В Ульяновской области готовятся запустить новое производство компонентов систем безопасности
На индустриальной площадке УАЗ готовятся запустить новое производство компонентов систем безопасности. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
По словам главы региона, старт серийного выпуска рулевых колес, подушек и ремней безопасности, электронных блоков управления группа «Соллерс» наметила на апрель этого года. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.
Алексей Русских также отметил, что в ближайшее время наладят выпуск внедорожника SollersS9, семейства автомобилей УАЗ с новыми силовыми агрегатами, введут в строй прессовое производство. Также в планах строительство окрасочного комплекса.