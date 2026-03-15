Силовики перекрыли канал поставки наркотиков из Тувы в Красноярский край

В Туве пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали троих жителей республики, двое из которых, по данным следствия, причастны к организации поставки запрещенных веществ из Тувы на территорию Красноярского края. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли свыше 18,5 кг наркотических средств каннабисной группы (гашиш, гашишное масло, марихуана).

В отношении троих задержанных возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Илья Николаев

