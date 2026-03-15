Водитель «десятки» выехал на встречку и погиб на трассе Екатеринбург – Серов

На 210-м км автодороги «Екатеринбург – Серов» произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения один из водителей скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигавшийся в направлении Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа Рио», которым управлял 50-летний мужчина. Водитель ВАЗ-2110 скончался до приезда медиков. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

На участке дороги было организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости соблюдать осторожность, особенно в условиях утренней темноты и изменчивой погоды.