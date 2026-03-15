В Оренбурге планируют отремонтировать несколько дорог, ведущих к медучреждениям

В этом году в Оренбурге отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям, сообщает администрация города.

В план работ вошла ул. Спартаковская, на которой планируют привести в порядок проезжую часть и парковку возле Оренбургской областной клинической больницы имени В. И. Войнова. Ремонт ул. Центральной в поселке Красный Партизан сделает удобнее путь до фельдшерскоакушерского пункта.

Продолжается ремонт ул. Немовской, которая ведет к Оренбургскому областному клиническому психоневрологическому госпиталю ветеранов войн и поликлинике.

Работы по ремонту улиц будут выполнены в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году были отремонтированы: участок ул. Рыбаковской, ведущий к детской поликлинике № 1 ГАУЗ «ДГКБ», проспект Парковый и ул. Казаковская.

