Прикамье вошло в топ-3 региона по количеству безаварийных водителей

По итогам 2025 года, Пермский край занял третье место в рейтинге регионов России с наибольшей долей безаварийных водителей. Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), в Прикамье доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, составляет 48,9%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно статистике РСА, наибольшее количество безаварийных автомобилистов зафиксировано в Москве (52,3%) и Санкт-Петербурге (50,8%). Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за аккуратное вождение, находится в Республиках Дагестан (9%) и Ингушетия (12,7%). «Рост доли аккуратных водителей наблюдался во всех регионах страны без исключения. Такая положительная динамика свидетельствует о том, что все больше автовладельцев придерживаются аккуратного стиля вождения, соблюдают правила дорожного движения и реже становятся участниками ДТП, а значит, и получают более выгодный тариф на полис ОСАГО», – отметил президент РСА Евгений Уфимцев.