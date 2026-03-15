Минград утвердил проект планировки территории КРТ на улице Богдановича

Минград Нижегородской области опубликовал приказ об утверждении проекта планировки и межевания территории в микрорайоне «Печерская гряда» от улицы Богдановича вдоль Казанского шоссе. Площадь комплексного развития территории под жилищное строительство составит 3,5 га.

Фото: архитектурно-проектная мастерская «Артпроект»

Как писал «Ъ-Приволжье», на участке под комплексное развитие территории появится трехсекционный многоквартирный дом высотой до 30 этажей, многофункциональный центр с супермаркетом, кафе и рестораном на крыше, а также одноэтажный диспетчерский пункт для областного госпредприятия «Нижегородпассажиравтотранс».

В рамках КРТ планируется построить транспортно-пересадочный узел на пересечении Казанского шоссе и улицы Богдановича. Также на территории появится детсад на 150 мест и пристрой к школе № 103.

Правообладателем участка является ООО «СЗ Мегаполис» (принадлежит Артуру Нурдинову и Дмитрию Абрамову). Комплексное развитие территории планируется до 2034 года.

