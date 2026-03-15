Пятилетний ребенок скончался в больнице после наезда автомобиля Omoda

Ребенок в возрасте пяти лет погиб под колесами автомобиля бренда Omoda на территории Усть-Славянка в Невском районе Санкт-Петербурга. Иномарка в момент аварии сдавала назад, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Это произошло 14 марта около 13:26 на дворовой территории по Славянской улице. Водитель в возрасте 31 года допустил самопроизвольное движение машины задним ходом. Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего.

Ребенка доставили в больницу с множественными травмами. Он скончался в медучреждении от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителю избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.

Татьяна Титаева