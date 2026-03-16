Краевая компания, выдающая займы предпринимателям, увеличила прибыль

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», подконтрольное краевым властям, поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно отчету, опубликованному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, чистая прибыль компании составила 91,7 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 9,2% (в 2024-м — 83,9 млн руб.). Процентные доходы АО увеличились со 177,7 млн руб. до 219,3 млн руб.

Пермское АО «Микрофинансовая компания Пермского края» было создано в 2006 году. Компания специализируется на выдаче микрозаймов и лизинга субъектам малого и среднего бизнеса на территории Прикамья. Гендиректором является Ольга Травникова. АО подчинялось ныне ликвидированному Агентству по развитию МСП Прикамья, полномочия которого были переданы краевому минэкономразвития в 2025 году.