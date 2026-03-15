Челябинца осудили за хищение 2 млн рублей через подставные телефонные номера

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 22-летнему горожанину, обвиняемому в неправомерном доступе к компьютерной информации, хищении и отмывании средств (ч. 2 ст. 272, п. «г» ч. 3 и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). С помощью технологичной схемы он похитил около 2 млн руб. у 13 жителей разных регионов РФ, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что с февраля 2024 года по январь 2025-го челябинец покупал в интернете неиспользуемые телефонные номера граждан, восстанавливал доступ к их личным кабинетам в банковских приложениях, после чего дистанционно оформлял кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Полученные средства фигурант легализовал, приобретая товары на торговых площадках для последующей перепродажи через сайты объявлений.

Суд приговорил челябинца к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, в собственность государства конфискована использовавшаяся при совершении преступлений техника: сотовый телефон, ноутбук и планшет. В рамках досудебного соглашения осужденный возместил ущерб на сумму более 1,1 млн руб. Оставшаяся часть исковых требований потерпевших удовлетворена судом в полном объеме.