Более 4,5 тысячи сотрудников ЖКХ Ставрополя отмечают профессиональный праздник

Более 4,5 тыс. сотрудников жилищно-коммунального хозяйства Ставрополя отмечают профессиональный праздник. Среди них дворники, слесари, инженеры, теплотехники и электромонтеры, которые ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность жителей города.

С праздником коммунальщиков поздравил мэр Ставрополя Иван Ульянченко. «Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли! Ваш труд — основа благополучия сотен тысяч ставропольцев. В зоне вашей ответственности 2,3 тыс. домов, 85 котельных, сотни километров сетей и десятки насосных станций. Спасибо за вашу важную работу!»,— отметил градоначальник.

Тат Гаспарян