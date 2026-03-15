В Дагестане более 200 многоквартирных домов признаны самостроем

Власти Дагестана внесли в автоматизированную систему контроля 2337 незаконно построенных объектов, сообщили в минстрое республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Дагестана Фото: Минстрой Дагестана

Правительственная комиссия по предупреждению незаконного использования земельных участков рассмотрела и вынесла решения по 214 самовольно построенным многоквартирным домам.

«С учетом замечаний и предложений Генеральной прокуратуры РФ, нами совместно с Прокуратурой РД актуализированы Планы мероприятий, определены дополнительные пункты, касающиеся ресурсоснабжающих организаций, а также предусмотрено мероприятие по включению объектов в региональную программу капитального ремонта»,— заявил заместитель министра строительства Дагестана Шамиль Мирзаханов.

Тат Гаспарян