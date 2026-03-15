Конкурсное производство в отношении фирм пермских аптекарей продлили на полгода

Определением Арбитражного суда Пермского края срок конкурсного производства в отношении ООО «Шаврин и Годовалов» продлен до 15 июня 2026 года. Это потребовалось для проведения мероприятий по формированию конкурсной массы и расчетам с кредиторами. Также продлено конкурсное производство в отношении ООО «Годовалов» до 17 августа 2026 года. Сообщения об этом опубликованы на fedresurs.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обе компании контролировались предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым, которые развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. Несостоятельными были также признаны господа Шаврин и Годовалов, которые признали за собой долги на 4 млрд руб. Кроме того, на основании материалов ФНС им было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму более 418 млн руб. в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса.