Паслер поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Свердловских работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с профессиональным праздником поздравил глава региона Денис Паслер. Он отметил, что эффективность их труда определяется показателями, такими как тепло в домах, порядок в общественных зонах и стабильная работа инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Совместными усилиями мы модернизируем инфраструктуру сферы ЖКХ, внедряем современные технологии энергосбережения, повышая качество услуг для населения»,— написал у себя в канале господин Паслер.

Он подчеркнул, что сотрудники обеспечивают комфорт жителей региона и поддерживают функционирование производств, бизнеса и социальных учреждений.

В Свердловской области насчитывается более 14 тыс. объектов бытового обслуживания. Специалисты ежедневно работают над улучшением отрасли, повышением качества обслуживания и ориентацией на потребности клиентов. Эти усилия способствуют улучшению условий жизни и повышению туристической привлекательности Среднего Урала.