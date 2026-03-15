Пермский край обновил температурный рекорд

14 марта в Пермском крае произошел переход через отметку +10°С, в основном по северо-западу и по западу территории. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», максимумы выше +10°С отметили Березники (+11,5°С), Верещагино (+10,6°С), Гайны (+11,2°С), Кочево (+11,8°С) и еще пять районов Прикамья. В Перми отмечено +9,5°С —это выше прежнего суточного рекорда на 2,8°С, а также является новым максимумом первой половины марта.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ