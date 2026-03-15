В Миассе определили победителей Кубка чемпионов по ски-кроссу

В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе состоялись международные соревнования по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В Кубке чемпионов участвовали 44 спортсмена из 10 регионов России и Китая. Все призовые места заняли россияне, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Поддержать спортсменов на трибуне и вдоль трассы собрались 3,8 тыс. зрителей. Турнир проходил по олимпийской системе. Для соревнования построили специальную трассу протяженностью чуть больше километра с большим финишным трамплином с пролетом 22 м. Для нее потребовалось 80 тыс. куб. м снега. На финишном отрезке спортсмены разгонялись до 100 км/ч.

Победителем Кубка чемпионов среди мужчин стал лидер сборной России, представитель Челябинской области Игорь Омелин. Второе место занял Алексей Колычев, третье — Владимир Шмыров. У женщин золотую медаль завоевала Полина Рябова. Серебро выиграла Елизавета Понкратова, бронза — у Дарьи Мельчаковой.

Кроме медалей спортсменам вручили уникальные короны победителей, выполненные златоустовскими мастерами в единственном экземпляре.