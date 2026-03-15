КСИР заявил об ударе по Тель-Авиву

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля и трем авиабазам США. Сообщение военных передает иранское агентство Tasnim.

По заявлению военных, ракеты поразили промышленные сектора Тель-Авива. Среди атакованных американских объектов — база «Харир», которая находится в Иракском Курдистане, а также «Али ас-Салем» и «Арифджан», которые располагаются в Кувейте. Удары были нанесены с помощью ракет и беспилотников.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, ракеты достигли центральной части Израиля. Ведутся поисково-спасательные работы, силы гражданской обороны оказывают помощь населению на месте падения ракет. Вскоре после этого сообщения, в 6:34 мск, Армия обороны страны заявила, что зафиксировала новый запуск ракет из Ирана.