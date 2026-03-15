Путин назначил нового председателя Новосибирского арбитражного суда

Константин Кощеев занял пост председателя арбитражного суда Новосибирской области. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Константин Кощеев был единственным кандидатом на эту должность.

Константин Кощеев родился в 1971 году в Новосибирске. Он — выпускник юридического факультета Томского государственного университета. Судейскую карьеру Константин Кощеев начал в 1998 году. В 2008-2014 годах он возглавлял Центральный райсуд Новосибирска, с апреля 2018-го по март 2026 года — арбитражный суд Кемеровской области.

19 февраля 2026 года решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ были прекращены полномочия председателя арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой в связи с уходом в отставку. В арбитражной системе она проработала 36 лет.

Илья Николаев

