Белгород обстреляли ракетами

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Люди не пострадали, но были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Господин Гладков сообщил, что сейчас в городе есть перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла в дома. Масштабы разрушений пока достоверно неизвестны — власти смогут их точно оценить только в светлое время суток, написал губернатор в Telegram.

Помимо перебоев с энергией «на территории одного из объектов» в Белгороде произошел пожар. Сейчас пожарные тушат огонь. Также было повреждено остекление одного многоквартирного дома, добавил господин Гладков. Информация о последствиях уточняется.