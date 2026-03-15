При атаке FPV-дрона пострадал житель Белгородской области

В селе Ржевка Шебекинского округа при налете БПЛА пострадал один человек. Мужчина был ранен при ударе FPV-дрона по автомобилю, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Машина при атаке была уничтожена огнем, уточнил глава региона.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. Добраться до центральной больницы ему помогли бойцы самообороны. Позже пострадавшего отправят лечиться в Белгород, добавил господин Гладков.

Сейчас в Белгородской области действует ракетная опасность. Вячеслав Гладков призвал жителей региона спуститься в подвалы и ждать дальнейших указаний.