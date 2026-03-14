Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области
На территории Волгоградской области объявили угрозу БПЛА. Соответствующее уведомление поступило от МЧС.
Сохраняйте спокойствие и будьте осторожны. Рекомендуется избегать открытых пространств на улице, а дома не подходить к окнам.
Работа мобильного интернета в регионе ограничена. В экстренных ситуациях звонить по телефону 112.
Последний раз режим «Беспилотная опасность» вводили вчера вечером. Также была временно приостановлена работа аэропорта.