В Сенате заявили об утрате контроля США над операцией против Ирана

Президент США Дональд Трамп утратил контроль над военной операцией против Ирана, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. По словам конгрессмена, он сделал такой вывод на основе обсуждений во время закрытых брифингов.

«Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он сильно недооценил способность Ирана нанести ответный удар. Регион в огне»,— написал господин Мерфи в соцсети Х.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Пентагон сообщал о семи погибших и 140 пострадавших американских военнослужащих за время боевых действий. Axios пишет, что число погибших достигает 13.