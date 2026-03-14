Под Астраханью почти 150 га земли готовят к продаже под жилую застройку

В Приволжском районе Астраханской области продадут три федеральных участка общей площадью 149,7 га. Оба находятся на территории Мошаикский (между поселком Садовый и селом Началово), указано на портале ДОМ.РФ.

На сайте размещено два лота: в один входит участок площадью 46,7 га, в другой — два общей площадью 102,7 га. Земли выделены под жилую застройку, указано в презентации. Начальные цены торгов еще не определены. Объявления находятся в агентировании. Аукционы планируются в третьем квартале этого года.

По данным Росреестра, участки граничат друг с другом. Кадастровая стоимость земли площадью 46,7 га — 36,6 млн руб., 102,7 га — 69,7 млн руб.

