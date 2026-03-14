В Перми «КамАЗ» насмерть сбил пожилого мужчину

Днем 14 марта по ул. Лодыгина в направлении ул. Сергинская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя 1974 года рождения совершил наезд на пожилого мужчину. В результате этого пешеход скончался. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.