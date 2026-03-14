Зарубежные СМИ: Каковы первые итоги ирано-американской войны?

За две недели войны с Ираном погибли 13 американских военных. Еще около 200 ранены. Данные со ссылкой на американских чиновников приводит The Wall Street Journal. При этом 170 пострадавших солдат уже вернулись к службе. У 10 военнослужащих серьезные увечья. Зарубежные СМИ сообщают о потере техники. За последние дни США лишились минимум девяти самолетов, которые были дислоцированы на американских военных базах в регионе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Только в рамках одной атаки Ирану удалось повредить пять самолетов-заправщиков. Это произошло, когда Тегеран на уходящей неделе ударил по американской авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Впрочем, полностью транспорт не уничтожен, сейчас заправщики экстренно ремонтируют, отмечают собеседники The Wall Street Journal. Центральное командование США удары по базе не подтвердило, но ранее сообщало о потере неких четырех самолетов на Ближнем Востоке, напоминает газета.

Последние жертвы среди военнослужащих зафиксированы на западе Ирака, где также разбился самолет-заправщик, пишет Reuters. Все шесть членов экипажа погибли. При этом в Пентагоне уверяют, что трагедия не связана с атакой Тегерана, причины продолжают выяснять. Ответственность за крушение взяли на себя шиитские проиранские группировки в Ираке, отмечает агентство.

The Washington Post в свою очередь оценил масштабы американских ударов по Ирану, проанализировав спутниковые снимки. Особенно много разрушений специалисты отмечают в Тегеране и Ширазе. В городе Бендер-Аббас на берегу Ормузского пролива повреждены больше 40 зданий. Там же расположен и крупный военно-морской порт иранских сил. А через сам пролив проходит одна пятая мировых поставок нефти, пишет издание.

В свою очередь Financial Times сообщает, что за две недели войны повреждения получили 56 иранских объектов культуры , в частности, музеи и исторические издания. Самый большой ущерб нанесен Тегерану. Там разрушены 19 объектов, в том числе дворец Голестан и Большой базар. Бомбардировки задели исторические места в Исфахане и в провинции Курдистан.