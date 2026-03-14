В Татарстане трое обвиняемых предстанут перед судом за вымогательство и насилие

В Татарстане направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Лениногорска, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Трое татарстанцев обвиняются в тяжких преступлениях, совершенных организованной группой

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые вымогали у двух жителей города 250 тыс. и 500 тыс. рублей. Кроме того, двое из них совершили преступления сексуального характера в отношении местной жительницы, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Один из обвиняемых снял происходящее на видео и распространил его в интернете.

Все трое заключены под стражу.

