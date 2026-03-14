Два пенальти принесли «Зениту» победу над «Спартаком»

ФК «Зенит» обыграл в матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» на «Газпром Арене» со счетом 2:0. Судьбу дуэли решили два 11-метровых, назначенных в ворота гостей. Александр Соболев реализовал первый, наказав свою бывшую команду, а колумбиец Джон Дуран ударом с точки открыл счет своим голам в РПЛ.

«Зенит» и «Спартак» так противоречиво возобновили сезон, что было трудно выявить в этой паре фаворита. Априори больше шансов на победу было у петербургского клуба, потому что у него, как считается, сильнейший в лиге состав, а статистика напоминала о том, что «Спартак» 14 лет не выигрывал у сине-бело-голубых в Петербурге. Но «большие» матчи тем и хороши, что зачастую развиваются по непредсказуемому сценарию. Тем более что последние три игры между «Зенитом» и «Спартаком» завершились на «Газпром Арене» со счетом 0:0.

В первом тайме зрители не увидели огненного футбола. При этом болельщики «Зенита», заполнившие «Газпром Арену», были расстроены больше. Гости переигрывали петербуржцев. «Зенит» мало того что не показывал атакующего футбола, к чему уже все привыкли, так еще и много позволял соперникам у своей штрафной. Спартаковцы нанесли один удар в створ — хозяев спас вратарь Денис Адамов. Еще один раз мяч после дальнего удара Эсекьеля Барко «облизал» перекладину ворот «Зенита». И в целом красно-белые были интереснее в атаке. Они хотя бы пытались создавать моменты.

У «Зенита» впереди старался только Александр Соболев, бывший игрок «Спартака». Он и стал героем первого тайма. Сначала удар форварда отразил голкипер гостей Александр Максименко. А на 45-й минуте ему было уже труднее спасти свою команду, так как Соболев наносил удар с 11-метровой отметки. Пенальти «привез» в ворота «Спартака» аргентинский защитник Пабло Солари, зачем-то схвативший в штрафной за футболку Дугласа Сантоса, капитана «Зенита», после подачи углового. Соболев развел мяч и вратаря «Спартака» по разным углам. И отпраздновал гол в ворота бывшей команды, надев маску для подводного плавания. Многие называют Соболева дельфином за его падения в штрафной, с помощью которых он зарабатывал пенальти. «Спартак» перед игрой обыграл эту тему в «ролике», где была использована такая маска как намек на симуляции Соболева. Нападающий «Зенита» ответил соперникам в игре. И получил от арбитра Сергея Карасева желтую карточку за «неспортивное поведение».

Счет после первого тайма был в пользу «Зенита», но игра не устраивала его тренерский штаб. Как и болельщиков петербургской команды. В перерыве Сергей Семак, наставник хозяев, сделал две замены, убрав с поля крайних атакующих игроков: бразильца Джона Джона и Максима Глушенкова. Оба не попали в игру. Вместо них вышли защитник Игорь Дивеев и бразильский форвард Луис Энрике. Ванья Дркушич, игравший до перерыва в центре защиты, перешел на правый фланг, уступив свою позицию Дивееву, а Энрике занял место на правом фланге атаки. На левый передвинулся Густаво Мантуан, действовавший с первых минут справа в защите.

После всех этих перестановок, а также замен «Спартака» (травму получил их защитник Игорь Дмитриев — сын знаменитого в прошлом игрока «Зенита», а позже «Спартака» Сергея Дмитриева) игра выровнялась. Хозяева стали чаще атаковать, и на 65-й минуте Мантуан не реализовал стопроцентный момент: бил после передачи Педро с близкого расстояния и попал в лицо защитника «Спартака» Даниила Денисова, воспитанника петербургского футбола, закрывшего своим телом ворота. Дальше команды обменялись моментами: сначала у «Зенита» не забил Луис Энрике — спартаковцев выручил Максименко, а затем вышедший на замену у москвичей Жедсон ударил рядом с ближним углом ворот хозяев.

Развязка наступила, когда защитник гостей Кристофер Ву наступил на ногу Педро в своей штрафной. Пенальти отправился исполнять Джон Дуран, вышедший на замену, и не промахнулся. Так «Зенит» повел 2:0 за 10 минут до финального свистка. В оставшееся время петербуржцы довели дело до победы, тем более что «Спартак» ничего опасного у их ворот не создал. После 21-го тура «Зенит» остался на втором месте таблицы, уступая очко «Краснодару». Тот одержал победу в Сочи до игры на «Газпром Арене». Причем судьбу матча тоже решил 11-метровый. Его устроил для «Сочи» Дмитрий Васильев, игрок «Зенита», выступающий там на правах аренды. Он схватил за футболку игрока «Краснодара» при счете 1:1 за считанные минуты до финального свистка. Эдуард Сперцян принес «быкам» победу ударом с точки и четыре очка отрыва от «Зенита». Если бы сочинцы удержали ничью, петербургская команда вышла бы сейчас на первое место в чемпионате.

Кирилл Легков