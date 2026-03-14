«Молот» вышел в плей-офф

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» взял верх над орским «Южным Уралом». После основного времени матча и дополнительного пятиминутного периода победитель в этом поединке выявлен не был. Голы в составе пермской команды забили Виктор Зенчиков, Виктор Пластинин и Дмитрий Ябелов. Все решилось в серии буллитов, которые точнее исполнили хоккеисты «Молота».

Это победа позволила пермской команде за два тура до финиша регулярного чемпионата завоевать право играть в плей-офф. Впереди у подопечных Льва Бердичевского еще два поединка, оба пройдут на домашней арене.