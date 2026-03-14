Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Аксайском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительной информации, ДТП случилось сегодня, 14 марта, на 3-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь». В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Renault. Она скончалась на месте происшествия еще до прибытия медиков, констатировали в дорожной полиции.

«На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося»,— добавили в областной ГАИ.

Ефим Мартов

