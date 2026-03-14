Детский центр Top Kids в Калининграде закрыли на месяц из-за нарушений СанПиНа

Ленинградский районный суд Калининграда приостановил работу детского центра Top Kids из-за выявленных нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Заведение принадлежит индивидуальному предпринимателю И. С. Честнейшиной. В отношении владельца 10 марта возбудили дело об административном правонарушении, оно было направлено в суд. Какие именно нарушения были допущены, не уточняется.

На прошедшем накануне заседании предпринимателя признали виновной. Работу детского центра приостановили на 30 суток.

Татьяна Титаева