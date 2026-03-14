Конану возраст не помеха

Новый фильм снимет режиссер франшизы «Миссия невыполнима»

Арнольд Шварценеггер может вернуться на экраны в роли Конана-варвара. Снять новый фильм должен Кристофер Маккуорри, сообщает издание Deadline. Большинству зрителей он известен как режиссер нескольких частей франшизы «Миссия невыполнима». Оригинальная серия «Конан-варвар» вышла в 1980-е. Изначально она задумывалась как трилогия, но из-за конфликта Шварценеггера с режиссером третьего фильма, его так и не сняли. На момент начала съемок первой части актеру было чуть больше 30 лет. Сейчас Шварцнеггеру 78 лет.

Фото: Universal

Фото: Universal

Пик популярности Конана прошел 40 лет назад, за это время сменилось два поколения зрителей, отмечает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Я бы не сказала, что сейчас происходит переход от ремейков к сиквелам. На самом деле, Голливуд с первых десятилетий своего существования постоянно перерабатывает собственные идеи и возвращается к уже известным сюжетам. Просто сегодня этот тренд заметно усилился. Во многом это связано с ростом влияния стримингов: люди реже ходят в кинотеатры, предпочитая смотреть фильмы дома. При этом цены на билеты растут, а посещаемость падает. В такой ситуации продюсеры стараются не рисковать и делают ставку на проверенные франшизы — те, которые уже известны зрителям и способны гарантировать кассовые сборы. Это могут быть проекты по популярным брендам вроде Barbie или по видеоиграм, как Minecraft.

Но когда речь заходит о возвращении таких проектов, как "Конан-варвар", это уже скорее попытка "скрести по дну". Возрождают франшизы, которые молодому поколению даже не знакомы, и которые трудно назвать произведениями, обязательно требующими нового прочтения для современной аудитории».

Маккуорри не первый режиссер, кто пытается возродить вселенную Конана-варвара. В 2011-м вышел одноименный фильм Маркуса Ниспела. Главная роль в нем досталась Джейсону Момоа. Актер тогда за один год сыграл сразу двух известных варваров: Конана и кхала Дрого из Игры престолов. Хотя с самого начала съемок ходили слухи о планах режиссера запустить новую серию, проект был закрыт после выхода первой и единственной картины. Она провалилась в прокате. Вместе со Шварценеггером к «Конану» могут вернуться и фанаты, предполагает редактор «Кинопоиска» Марат Шабаев: «Мне кажется, многие до сих пор ждут возвращения Арнольда Шварценеггера на большие экраны. Хотя после начала его политической карьеры он снимался не так много и не всегда удачно, образ героя все равно прочно связан именно с ним. Фильмы про Конана-варвара стали культовыми, и для многих зрителей этот персонаж по-прежнему ассоциируется со Шварценеггером. Оригинальная трилогия вышла еще в 1980-е , и с тех пор Голливуд сильно изменился.

Мне кажется, эстетика новой версии почти наверняка будет другой — менее гипермускулинной и более ироничной. Если учитывать возраст и физическое состояние Шварценеггера, он уже не выглядит как та "машина для убийств", которой был в молодости, поэтому и сюжет, вероятно, придется строить иначе — возможно, с акцентом на ностальгию. В качестве примера можно вспомнить сериал "Игра престолов", который показал, что на экране все еще может работать довольно жесткая и брутальная эстетика. Но в кинотеатрах это реализовать сложнее. Дело не только в новых этических нормах — просто основная аудитория кинотеатров сегодня часто приходит на фильмы с детьми. А значит, более жесткий рейтинг автоматически снижает шансы картины на коммерческий успех».

Выступая на Arnold Sports Festival, Шварценеггер заявил, что планирует сняться сразу в трех сиквелах разных франшиз. Помимо «Конана-варвара», актер собирается сыграть в «Командо 2» и новом фильме про Хищника.

Пик популярности Конана прошел 40 лет назад, за это время сменилось два поколения зрителей, отмечает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Я бы не сказала, что сейчас происходит переход от ремейков к сиквелам. На самом деле, Голливуд с первых десятилетий своего существования постоянно перерабатывает собственные идеи и возвращается к уже известным сюжетам. Просто сегодня этот тренд заметно усилился. Во многом это связано с ростом влияния стримингов: люди реже ходят в кинотеатры, предпочитая смотреть фильмы дома. При этом цены на билеты растут, а посещаемость падает. В такой ситуации продюсеры стараются не рисковать и делают ставку на проверенные франшизы — те, которые уже известны зрителям и способны гарантировать кассовые сборы. Это могут быть проекты по популярным брендам вроде Barbie или по видеоиграм, как Minecraft.

Но когда речь заходит о возвращении таких проектов, как "Конан-варвар", это уже скорее попытка "скрести по дну". Возрождают франшизы, которые молодому поколению даже не знакомы, и которые трудно назвать произведениями, обязательно требующими нового прочтения для современной аудитории».

Маккуорри не первый режиссер, кто пытается возродить вселенную Конана-варвара. В 2011-м вышел одноименный фильм Маркуса Ниспела. Главная роль в нем досталась Джейсону Момоа. Актер тогда за один год сыграл сразу двух известных варваров: Конана и кхала Дрого из Игры престолов. Хотя с самого начала съемок ходили слухи о планах режиссера запустить новую серию, проект был закрыт после выхода первой и единственной картины. Она провалилась в прокате. Вместе со Шварценеггером к «Конану» могут вернуться и фанаты, предполагает редактор «Кинопоиска» Марат Шабаев: «Многие до сих пор ждут возвращения Арнольда Шварценеггера на большие экраны. Хотя после начала его политической карьеры он снимался не так много и не всегда удачно, образ героя все равно прочно связан именно с ним. Фильмы про Конана-варвара стали культовыми, и для многих зрителей этот персонаж по-прежнему ассоциируется со Шварценеггером. Оригинальная трилогия вышла еще в 1980-е , и с тех пор Голливуд сильно изменился.

Мне кажется, эстетика новой версии почти наверняка будет другой — менее гипермускулинной и более ироничной. Если учитывать возраст и физическое состояние Шварценеггера, он уже не выглядит как та "машина для убийств", которой был в молодости, поэтому и сюжет, вероятно, придется строить иначе — возможно, с акцентом на ностальгию. В качестве примера можно вспомнить сериал "Игра престолов", который показал, что на экране все еще может работать довольно жесткая и брутальная эстетика. Но в кинотеатрах это реализовать сложнее. Дело не только в новых этических нормах — просто основная аудитория кинотеатров сегодня часто приходит на фильмы с детьми. А значит, более жесткий рейтинг автоматически снижает шансы картины на коммерческий успех».

Выступая на Arnold Sports Festival, Шварценеггер заявил, что планирует сняться сразу в трех сиквелах разных франшиз. Помимо «Конана-варвара», актер собирается сыграть в «Командо 2» и новом фильме про Хищника.

Николай Малышев

