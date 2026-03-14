Конану возраст не помеха

Арнольд Шварценеггер может вернуться на экраны в роли Конана-варвара. Снять новый фильм должен Кристофер Маккуорри, сообщает издание Deadline. Большинству зрителей он известен как режиссер нескольких частей франшизы «Миссия невыполнима». Оригинальная серия «Конан-варвар» вышла в 1980-е. Изначально она задумывалась как трилогия, но из-за конфликта Шварценеггера с режиссером третьего фильма, его так и не сняли. На момент начала съемок первой части актеру было чуть больше 30 лет. Сейчас Шварцнеггеру 78 лет.

Пик популярности Конана прошел 40 лет назад, за это время сменилось два поколения зрителей, отмечает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Я бы не сказала, что сейчас происходит переход от ремейков к сиквелам. На самом деле, Голливуд с первых десятилетий своего существования постоянно перерабатывает собственные идеи и возвращается к уже известным сюжетам. Просто сегодня этот тренд заметно усилился. Во многом это связано с ростом влияния стримингов: люди реже ходят в кинотеатры, предпочитая смотреть фильмы дома. При этом цены на билеты растут, а посещаемость падает. В такой ситуации продюсеры стараются не рисковать и делают ставку на проверенные франшизы — те, которые уже известны зрителям и способны гарантировать кассовые сборы. Это могут быть проекты по популярным брендам вроде Barbie или по видеоиграм, как Minecraft.

Но когда речь заходит о возвращении таких проектов, как "Конан-варвар", это уже скорее попытка "скрести по дну". Возрождают франшизы, которые молодому поколению даже не знакомы, и которые трудно назвать произведениями, обязательно требующими нового прочтения для современной аудитории».

Маккуорри не первый режиссер, кто пытается возродить вселенную Конана-варвара. В 2011-м вышел одноименный фильм Маркуса Ниспела. Главная роль в нем досталась Джейсону Момоа. Актер тогда за один год сыграл сразу двух известных варваров: Конана и кхала Дрого из Игры престолов. Хотя с самого начала съемок ходили слухи о планах режиссера запустить новую серию, проект был закрыт после выхода первой и единственной картины. Она провалилась в прокате. Вместе со Шварценеггером к «Конану» могут вернуться и фанаты, предполагает редактор «Кинопоиска» Марат Шабаев: «Мне кажется, многие до сих пор ждут возвращения Арнольда Шварценеггера на большие экраны. Хотя после начала его политической карьеры он снимался не так много и не всегда удачно, образ героя все равно прочно связан именно с ним. Фильмы про Конана-варвара стали культовыми, и для многих зрителей этот персонаж по-прежнему ассоциируется со Шварценеггером. Оригинальная трилогия вышла еще в 1980-е , и с тех пор Голливуд сильно изменился.

Мне кажется, эстетика новой версии почти наверняка будет другой — менее гипермускулинной и более ироничной. Если учитывать возраст и физическое состояние Шварценеггера, он уже не выглядит как та "машина для убийств", которой был в молодости, поэтому и сюжет, вероятно, придется строить иначе — возможно, с акцентом на ностальгию. В качестве примера можно вспомнить сериал "Игра престолов", который показал, что на экране все еще может работать довольно жесткая и брутальная эстетика. Но в кинотеатрах это реализовать сложнее. Дело не только в новых этических нормах — просто основная аудитория кинотеатров сегодня часто приходит на фильмы с детьми. А значит, более жесткий рейтинг автоматически снижает шансы картины на коммерческий успех».

Выступая на Arnold Sports Festival, Шварценеггер заявил, что планирует сняться сразу в трех сиквелах разных франшиз. Помимо «Конана-варвара», актер собирается сыграть в «Командо 2» и новом фильме про Хищника.

Николай Малышев