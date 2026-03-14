В Казани врача поликлиники обвинили в незаконном оформлении больничных

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани направила в суд уголовное дело в отношении 53-летней заведующей офтальмологическим кабинетом одной из городских поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, врач через посредников получала взятки за оформление листков нетрудоспособности. Она вносила заведомо ложные сведения о наличии заболеваний у шести граждан. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Дело рассматривается в Ново-Савиновском районном суде Казани.

Анар Зейналов