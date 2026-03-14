Сочи уступает соседям

Сочи может недосчитаться 1 млн туристов этим летом. Об этом “Ъ FM” сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ключевые причины — высокие цены на проживание и проблемы с перелетами. Аэропорт города часто ограничивает работу из-за угрозы атак беспилотников. По этой причине туристам сложно планировать отпуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Интерес к Сочи у россиян снижается с начала года, рассказал “Ъ FM” вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. Это видно по данным бронирования местных отелей, уточняет собеседник “Ъ FM”: «Пока Сочи отстает от других курортов Краснодарского края и от Крыма. Если по нашим данным Крым растет за два месяца на 13-15%, то Анапа демонстрирует еще более высокую динамику — около 30–40%. Для нас это приятный сюрприз, учитывая, что по пляжам пока нет новой информации, а решение об открытии еще не принято; видимо, это ожидание туристов. Геленджик прибавил всего 1%. На этом фоне Сочи с просадкой 10-12% выглядит не очень позитивно.

На наш взгляд, здесь две основные причины. Первая — экономическая: Сочи на фоне соседей существенно дороже. Средний чек на человека в сутки в Анапе — 4,5 тыс. руб., в Сочи — свыше 6 тыс. руб., в Крыму — около 5,3-5,4 тыс. руб. Вторая — нестабильная работа аэропорта, которая негативно сказывается на туристах. Сочи — самый "летающий" курорт: по нашим оценкам, 60-70% туристов прилетают воздушным транспортом, доля автомобильных прибытий невелика — 15-20%, остальное — железная дорога. Для сравнения, в Анапе 90% туристов приезжают на своих автомобилях и не зависят от погодных условий.

В целом, край, вероятно, все же выйдет в плюс: растущая Анапа вытянет показатели региона. Что касается Сочи, по нашим прогнозам на середину марта потери составят около 10-12%. Учитывая, что в прошлом году курорт принял примерно 8 млн туристов, это около 800-900 тыс. человек».

Скорее всего, проблему с ценами на отели исправить не получиться, считает заместитель генерального директора санаторно-курортного объединения РосЮгКурорт Валерий Сычев: «Снижение числа туристов в Сочи связано не с аэропортом, а с высокой ценовой политикой отельеров. По нашим прогнозам, загрузка курорта снизится примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, тогда как в прошлом году спад составлял около 15%.

Транзитные туристы, прилетающие через Сочи в другие страны, существенно не влияют на основную загрузку: обычно они остаются на день-два. Основной риск для курорта создает неспособность отельеров быстро адаптировать ценовую политику. Большинство видят ситуацию максимум на месяц-два вперед и действуют по привычной линии, пока показатели сильно не падают. Только после ощутимого финансового удара владельцы гостиниц примут кардинальные решения».

По данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, Сочи занял первое место в рейтинге самых дорогих направлений для отдыха в России. Например, одна семья из четырех человек потратила около 1,5 млн руб. на восемь дней проживания в четырехзвездном отеле. Второе и третье место занимают Москва и Адлер.

Астон О'Салливан