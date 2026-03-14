В Минздраве опровергли сообщения о платном лечении ВИЧ и туберкулеза в России

В России лечение ВИЧ и туберкулеза входит в программу обязательного медицинского страхования, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Во Всероссийском союзе страховщиков ранее утверждали, что эти заболевания не включены в программу ОМС.

Лечение ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов, добавил помощник главы Минздрава. «Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно»,— сказал он ТАСС.

О том, что ВИЧ, туберкулез, расстройства поведения и другие заболевания не лечатся в России бесплатно, заявлял «РИА Новости» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. «Система ОМС — это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи»,— сказал он.

