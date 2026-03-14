Музей истории ГУЛАГа предложили перенести в Екатеринбург

Ассоциация жертв политических репрессий обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести Музей истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, сообщает портал 66.ру. Организация считает, что закрытие музея противоречит государственной политике в области сохранения памяти о жертвах репрессий.

Председатель ассоциации Татьяна Знак заявила, что музей играет важную роль в понимании истории страны и помогает семьям репрессированных преодолеть общественную стигму. Она подчеркнула, что это единственный музей, который подает тему с психологической осторожностью и профессионализмом.

В письме Татьяна Знак предложила разместить музей в законсервированном артиллерийском училище на Уктусе, а также рассмотреть другие пустующие здания в Москве и Екатеринбурге. Организация выступила за сохранение музея как важного образовательного и памятного объекта.