ГАИ ограничила движение на М-12 «Восток» в Нижнесергинском районе

На 283-м км автодороги М-12 «Восток» в Нижнесергинском районе введено временное ограничение движения из-за массового ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Столкновение произошло между грузовым автомобилем Renault Premium и легковым Renault Logan, который остановился перед другим грузовым транспортным средством.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовыми машинами. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Точные данные о количестве пострадавших и характере травм пока не уточнены.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для объезда участка трассы в направлении Екатеринбурга. Тем, кто уже находится в зоне затора, предлагается сохранять спокойствие, следовать указаниям временных дорожных знаков и сотрудников ДПС, а также обеспечивать проезд транспорту экстренных служб.