В Оренбурге задержали двух жителей, подозреваемых в сбыте наркотиков

В Оренбурге на ул. Манежной сотрудники полка ППС полиции задержали двух 21-летних жителей, которых подозревают в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые успели сделать 9 тайников-закладок, 1 из которых был обнаружен и изъят. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством — N-метилэфедроном массой 0,52 г.

Задержанные пояснили, что приобрели наркотики за три дня до задержания через тайник-закладку для дальнейшего сбыта наркозависимым. Координаты получили через мессенджер. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Руфия Кутляева