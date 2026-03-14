Зоопарк в Вологодской области оштрафовали из-за нарушений в содержании животных

Индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарке в деревне Ананьино Усть-Кубинского района Вологодской области, оштрафовали из-за нескольких нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по СЗФО.

Сотрудники ведомства с 26 января по 5 февраля проверили зоопарк и зафиксировали ряд нарушений. Там не было ветеринарных документов на корма, персонал не вел фиксацию температурно-влажностного режима в помещении для хранения кормов. Также работники с начала 2026 года не вносили в журнал дезинфекции сведения о проведении дезинфекции кормушек и поилок.

У вольеров с опасными зверями не было надписей «Осторожно, хищники!». Предприниматель не утвердил список животных, допущенных до физического контакта с посетителями. Не все помещения для животных удовлетворяли потребности зверей в физической активности, необходимой для жизни.

Владельца зоопарка привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ. Сумма наложенного штрафа не уточняется.

Татьяна Титаева