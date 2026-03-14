ХК «Автомобилист» проиграл ЦСКА в последнем домашнем матче чемпионата КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).
В составе ЦСКА шайбы забросили Прохор Полтапов, Максим Соркин и Ник Эберт.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский клуб провел 65 игр, в которых набрал 82 очка, и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками после 66 матчей находится на четвертой строчке Запада.
Эта игра стала последним домашним матчем «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ 2025-2026. До конца сезона «шоферы» еще сыграют в гостях с «Металлургом», «Шанхайскими драконами» и минским «Динамо».
В понедельник, 16 марта, «Автомобилист» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.