ХК «Автомобилист» проиграл ЦСКА в последнем домашнем матче чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

В составе ЦСКА шайбы забросили Прохор Полтапов, Максим Соркин и Ник Эберт.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский клуб провел 65 игр, в которых набрал 82 очка, и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками после 66 матчей находится на четвертой строчке Запада.

Эта игра стала последним домашним матчем «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ 2025-2026. До конца сезона «шоферы» еще сыграют в гостях с «Металлургом», «Шанхайскими драконами» и минским «Динамо».

В понедельник, 16 марта, «Автомобилист» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.

Полина Бабинцева