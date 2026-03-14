СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП в Красновишерском районе

По информации о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса на трассе Красновишерск—Антипина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью.

Установлено, что днем 13 марта на участке автодороги Красновишерск—Антипина двигались пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водители не учли дорожные и метеорологические условия (гололед), что привело к потере контроля над управлением транспортными средствами. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса, двое из них несовершеннолетние. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и условий ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.