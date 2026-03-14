После ДТП со смертельным исходом под Гатчиной возбудили дело

Водитель Hyundai Creta скончался в результате столкновения иномарки с Mitsubishi Pajero на 11-м км автодороги «Красное Село — Гатчина — Павловск». По факту аварии возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Mitsubishi, за рулем которого был 61-летний автомобилист, утром 13 марта выехал на полосу встречного движения и столкнулся со второй иномаркой. Автомобиль модели Hyundai Creta следовал во встречном направлении.

За рулем машины корейского бренда была 50-летняя женщина. Она скончалась на месте ДТП. Полиция установила, что водитель Mitsubishi Pajero шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Татьяна Титаева