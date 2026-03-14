ТАСС: послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении до 15 сентября санкций в отношении более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник агентства уточнил, что решение послов не предусматривает исключений из черного списка. Под ограничениями остался и Михаил Фридман, несмотря на то, что ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу. Евросоюз, Великобритания, Канада и США ввели санкции против него в 2022-2023 годах.

После того как Великобритания ужесточила санкции в отношении Михаила Фридмана, бизнесмен покинул страну и переехал в Израиль. Однако в октябре 2023 года началась операция Израиля против движения «Хамас», из-за чего господин Фридман уехал в Москву. Суд Евросоюза в апреле 2024 года постановил снять санкции с бизнесмена, однако представители ЕС заявили, что он остается в черных списках.

