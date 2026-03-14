НПФ попросили Росстат скорректировать методику расчета зарплат

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обратилась к главе Росстата Сергею Галкину с просьбой уточнить методику расчета средних зарплат в отрасли. Как сообщает РБК, поводом стали данные статистиков, согласно которым в 2025 году занятые в сфере управления пенсионными резервами в НПФ получали в среднем 745 тыс. руб. в месяц, а в декабре с учетом бонусов — более 3,3 млн руб.

В письме президента НАПФ Сергея Белякова указывается, что Росстат при расчетах смешивает данные по самим фондам и управляющим компаниям (УК). У них разные коды ОКВЭД: УК относятся к группе «Деятельность по управлению фондами» (код 66.30), куда входит управление пенсионными резервами, а НПФ классифицируются отдельно (код 65.30). «В отрасли управляющих компаний размер заработных плат традиционно несколько выше, чем в отрасли НПФ», — поясняет Беляков.

По данным ассоциации, реальная средняя зарплата в самих НПФ за 2025 год составила 269 190 руб., что соответствует уровню всей финансовой отрасли. В НАПФ также обратили внимание на сезонность: декабрьский всплеск связан с выплатой годовых бонусов и премий, когда работники получают полтора оклада и более.

В ассоциации считают, что отсутствие четкого разграничения формирует искаженное представление об отрасли и пенсионной системе в целом. НАПФ просит Росстат разделять данные по организациям и УК и скорректировать методику расчета зарплат за декабрь.